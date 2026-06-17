Смотрич: мы не будем выводить войска из Ливана

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на СМИ, «Бецалель Смотрич» в ответ на соглашение между Ираном и США, частью которого является и Ливан, заявил: Израиль не подчинится внешним требованиям и давлению и продолжит свои военные операции в Ливане без каких-либо уступок.

Смотрич, указав на время подписания соглашения в пятницу, добавил: «Никакого вывода войск не будет; ни в пятницу, ни после этого».

Между тем, Центральный штаб «Хатам аль-Анбия» в своём заявлении предупредил о повторении злодеяний сионистского режима на юге Ливана и, указав на 84 нарушения перемирия на юге Ливана этим режимом за два дня после объявления президентом США о завершении войны, подчеркнул, что в случае продолжения этих злодеяний в Ливане, этот режим должен ожидать жёсткого ответа со стороны могущественных вооружённых сил Исламской Республики Иран.