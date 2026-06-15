ООН: Соглашение между Ираном и США — решающий шаг к достижению мира

Как сообщает корреспондент «Абна» со ссылкой на «Аль-Арабия», Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН, охарактеризовал соглашение между Ираном и США и открытие Ормузского пролива как решающий шаг на пути к достижению мира в регионе.

Он выразил надежду, что стороны этого соглашения используют сложившиеся условия для активизации усилий по достижению окончательного урегулирования региональных конфликтов.

Гутерриш также призвал использовать нынешнюю возможность для поддержки стабильности и снижения уровня напряжённости.