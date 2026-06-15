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ООН: Соглашение между Ираном и США — решающий шаг к достижению мира

15 июня 2026 - 11:19
News ID: 1827321
Source: ABNA
ООН: Соглашение между Ираном и США — решающий шаг к достижению мира

Генеральный секретарь ООН, приветствуя соглашение между Ираном и США, назвал его решающим шагом на пути к достижению мира.

Как сообщает корреспондент «Абна» со ссылкой на «Аль-Арабия», Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН, охарактеризовал соглашение между Ираном и США и открытие Ормузского пролива как решающий шаг на пути к достижению мира в регионе.

Он выразил надежду, что стороны этого соглашения используют сложившиеся условия для активизации усилий по достижению окончательного урегулирования региональных конфликтов.

Гутерриш также призвал использовать нынешнюю возможность для поддержки стабильности и снижения уровня напряжённости.

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