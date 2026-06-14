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Пакистан: Церемония подписания соглашения между Америкой и Ираном состоится в Исламабаде

14 июня 2026 - 10:45
News ID: 1826899
Source: ABNA
Пакистан: Церемония подписания соглашения между Америкой и Ираном состоится в Исламабаде

Официальный представитель министерства иностранных дел Пакистана объявил: завтра Исламабад примет церемонию электронного подписания меморандума о взаимопонимании между Ираном и Америкой.

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира», официальный представитель министерства иностранных дел Пакистана сегодня, в субботу, объявил: «Завтра Исламабад проведет церемонию электронного подписания с помощью видеотехнологий по мирному соглашению между Америкой и Ираном».

Между тем, ранее официальный представитель министерства иностранных дел нашей страны, комментируя возможность поездки иранской переговорной группы в Женеву или Исламабад в течение следующих двух дней для окончательного оформления предполагаемого меморандума о взаимопонимании в Исламабаде, сказал: «Что касается точного времени подписания, мы должны подождать; хотя у нас нет планов поездки в Женеву или куда-либо еще в течение ближайших одного-двух дней».

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