Трамп повторил свои заявления о ядерной программе Ирана

Как сообщает агентство ABNA, Дональд Трамп, президент США, в своём заявлении на платформе «Truth Social» затронул достигнутое с Тегераном соглашение и заявил: Иран согласился никогда не стремиться к получению ядерного оружия.

Президент США также отреагировал на заявления о финансовых обменах в рамках этого соглашения и заявил: Кроме того, история о том, что США платят Ирану 300 миллионов долларов, — это фейковая новость, распространяемая глупыми демократами.

Ранее некоторые источники говорили о сумме в 300 миллиардов долларов, и похоже, что цифра, названная Трампом, ошибочна.

В связи с этим, газета New York Times в своём репортаже от 30 мая заявила, что получила доступ к деталям возможного соглашения между США и Ираном.

New York Times в этом репортаже написала: Очень интересный момент, который, по-видимому, был поднят на переговорах и, возможно, является самым удивительным и, судя по всему, новым элементом, добавленным к соглашению, — это упоминание о создании инвестиционного фонда для Ирана.

Один иранский чиновник и один дипломат назвали сумму этого фонда в 300 миллиардов долларов, но другие официальные лица, участвовавшие в посредничестве по этому соглашению, не подтвердили эту сумму.

Газета добавила, что иранский чиновник назвал этот план программой восстановления, которая будет обещана Ирану в случае подписания окончательного соглашения.