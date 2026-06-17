Клинтон: договорённость с Ираном — смертельный удар для Нетаньяху

Как сообщает информационное агентство «Абна», «Хиллари Клинтон», бывший госсекретарь США, заявила: Нетаньяху считает, что война — его союзник, потому что его политическое положение подвергается атакам с разных сторон.

Она добавила: Нетаньяху хочет с помощью разжигания войны сдерживать внутренних оппонентов, и я считаю, что договорённость с Ираном — это тот самый смертельный удар, который подготовит почву для его ухода в будущем.

Клинтон далее, ссылаясь на свою встречу с Нетаньяху в 2009 году, сказала: Темой нашей встречи было то, как мы можем нормализовать отношения с Саудовской Аравией и как мы можем полностью вытеснить Иран с поля боя.