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Соглашение между Ираном и Америкой — главная тема консультаций глав МИД Саудовской Аравии и Пакистана

14 июня 2026 - 10:44
News ID: 1826897
Source: ABNA
Соглашение между Ираном и Америкой — главная тема консультаций глав МИД Саудовской Аравии и Пакистана

Министр иностранных дел Пакистана в ходе разговора со своим саудовским коллегой обсудил последние региональные события.

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на саудовское информационное агентство «ВАС», принц Фейсал бен Фархан бен Абдалла, министр иностранных дел Саудовской Аравии, в телефонном разговоре с Мохаммадом Исхаком Даром, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана, обсудил последние региональные события и текущие усилия в этом направлении.

Упоминание «ВАС» относится к посредническим усилиям Пакистана по достижению меморандума о взаимопонимании между Ираном и Америкой, которые продолжаются уже несколько недель.

Исхак Дар несколько часов назад также провел телефонные переговоры со своим египетским коллегой Бадром Абдельати о возможном соглашении между Ираном и Америкой.

Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана, несколько часов назад высказался по поводу Ирана.

Премьер-министр Пакистана, выразив свой прогноз, сказал: «Мы как никогда близки к мирному соглашению, и, вероятно, оно будет окончательно оформлено в течение 24 часов. Мы готовимся к церемонии электронного подписания мирного соглашения между Америкой и Ираном, как только оно будет окончательно оформлено. Америка и Иран достигли соглашения о рамочной основе для мирного соглашения, которое положит конец многомесячным конфликтам на Ближнем Востоке. Иран и Америка достигли финального текста мирного соглашения».

С другой стороны, Мохаммад Исхак Дар, министр иностранных дел Пакистана, сегодня, в субботу, провел телефонный разговор с главой МИД Швейцарии.

Он приветствовал похвальный прогресс на пути к взаимопониманию между Ираном и Америкой и выразил надежду, что усилия Америки и Ирана помогут достижению мира и стабильности в регионе.

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