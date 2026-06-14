Соглашение между Ираном и Америкой — главная тема консультаций глав МИД Саудовской Аравии и Пакистана

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на саудовское информационное агентство «ВАС», принц Фейсал бен Фархан бен Абдалла, министр иностранных дел Саудовской Аравии, в телефонном разговоре с Мохаммадом Исхаком Даром, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана, обсудил последние региональные события и текущие усилия в этом направлении.

Упоминание «ВАС» относится к посредническим усилиям Пакистана по достижению меморандума о взаимопонимании между Ираном и Америкой, которые продолжаются уже несколько недель.

Исхак Дар несколько часов назад также провел телефонные переговоры со своим египетским коллегой Бадром Абдельати о возможном соглашении между Ираном и Америкой.

Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана, несколько часов назад высказался по поводу Ирана.

Премьер-министр Пакистана, выразив свой прогноз, сказал: «Мы как никогда близки к мирному соглашению, и, вероятно, оно будет окончательно оформлено в течение 24 часов. Мы готовимся к церемонии электронного подписания мирного соглашения между Америкой и Ираном, как только оно будет окончательно оформлено. Америка и Иран достигли соглашения о рамочной основе для мирного соглашения, которое положит конец многомесячным конфликтам на Ближнем Востоке. Иран и Америка достигли финального текста мирного соглашения».

С другой стороны, Мохаммад Исхак Дар, министр иностранных дел Пакистана, сегодня, в субботу, провел телефонный разговор с главой МИД Швейцарии.

Он приветствовал похвальный прогресс на пути к взаимопониманию между Ираном и Америкой и выразил надежду, что усилия Америки и Ирана помогут достижению мира и стабильности в регионе.