Катар и Кувейт выразили надежду на скорейшее соглашение между Ираном и Америкой

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на катарское информационное агентство «КНА», премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдулрахман в телефонном разговоре с министром иностранных дел Кувейта Джарахом Джабером аль-Ахмадом ас-Сабахом обсудили посреднические усилия между Вашингтоном и Тегераном.

Стороны выразили надежду, что это соглашение будет вскоре подписано между Ираном и Америкой.

На фоне предположений о подписании меморандума о взаимопонимании между Ираном и Америкой, консультации и дипломатические перемещения в регионе активизировались.

В этой связи несколько часов назад Стив Уиткофф, специальный посланник президента США по Ближнему Востоку, и Бадр Абдельати, министр иностранных дел Египта, провели телефонные консультации по соглашению между Тегераном и Вашингтоном.

В этом разговоре Уиткофф выразил благодарность усилиям Египта по достижению соглашения между Ираном и Америкой.

Также министры иностранных дел Саудовской Аравии и Пакистана провели телефонные переговоры о возможном соглашении между Ираном и Америкой.