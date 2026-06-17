Продолжение нарушений перемирия; новые атаки сионистского режима на Ливан

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Маядин», армия сионистского режима, несмотря на установление режима прекращения огня на линиях напряжённости в регионе в результате договорённости между Ираном и США, начала новую волну атак в районе Кафр-Тибнит.

В этой связи истребители сионистского режима нанесли удары по окраинам Кафр-Тибнит в районе Набатия.

Корреспондент «Аль-Маядин» на юге Ливана также сообщил, что силы «Хезболлы» в ответ на агрессию сионистского режима выпустили залп ракет по скоплениям оккупантов вокруг Кафр-Тибнит. Военнослужащие израильской армии, вопреки обязательствам США и сионистского режима, намеревались продвинуться в этом районе.

С другой стороны, ливанские источники сообщили, что военный вертолёт армии сионистского режима, предназначенный для эвакуации раненых, несколько минут назад приземлился в районе «Калаат-Шкиф» на юге Ливана.

Это событие произошло одновременно с пролётом военных вертолётов сионистского режима над этим районом. На данный момент не опубликовано более подробной информации о причине посадки этого вертолёта и возможном количестве пострадавших.

14-й канал телевидения сионистского режима, ссылаясь на цели режима в отношении продолжения атак на Ливан, признал, что Израиль должен продолжать свои атаки на Ливан, чтобы сорвать соглашение, которое иранцам удалось получить от президента США Дональда Трампа.

В то же время 12-й канал телевидения сионистского режима сообщил о царившей атмосфере растерянности и разочарования среди военнослужащих армии этого режима, дислоцированных в Ливане.

Этот канал добавил, что, возможно, в скором времени этим силам будет отдан приказ об отступлении из Ливана.