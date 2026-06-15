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Китай: Мы надеемся, что все стороны будут привержены мирному варианту

15 июня 2026 - 11:20
News ID: 1827323
Source: ABNA
Китай: Мы надеемся, что все стороны будут привержены мирному варианту

Министерство иностранных дел Китая, как и многие другие страны мира, приветствовало объявление о соглашении между США и Ираном.

Как сообщает корреспондент «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», МИД Китая заявил: «Мы приветствуем достижение меморандума о взаимопонимании между Ираном и США с целью прекращения войны».

Министерство подчеркнуло: «Мы надеемся, что все стороны будут привержены мирному варианту через диалог и переговоры».

МИД Китая добавил: «Мы надеемся, что меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном будет подписан, как и планировалось. Открытие Ормузского пролива выгодно странам региона и международному сообществу».

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