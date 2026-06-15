Китай: Мы надеемся, что все стороны будут привержены мирному варианту

Как сообщает корреспондент «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», МИД Китая заявил: «Мы приветствуем достижение меморандума о взаимопонимании между Ираном и США с целью прекращения войны».

Министерство подчеркнуло: «Мы надеемся, что все стороны будут привержены мирному варианту через диалог и переговоры».

МИД Китая добавил: «Мы надеемся, что меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном будет подписан, как и планировалось. Открытие Ормузского пролива выгодно странам региона и международному сообществу».