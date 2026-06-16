Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на RT, Алексей Пушков, российский сенатор и член комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, подчеркнул, что война против Ирана станет одной из самых бессмысленных войн в истории США.

Он добавил: Я считаю, что иранская война займёт видное место среди самых бессмысленных войн Америки за всю её историю.

Пушков заявил, что Дональд Трамп, президент США, представит войну против Ирана как полную победу для себя.

Он уточнил, что главная причина Трампа для войны против Ирана — воспрепятствовать достижению этой страной ядерного оружия. При этом Тегеран дал такое обязательство 11 лет назад в ходе ядерного соглашения с администрацией Обамы, но Трамп вышел из него.

Пушков сказал, что Иран по-прежнему сохраняет свои запасы урана, и в системе управления этой страной не произошло никаких изменений. Ракетная мощь Ирана не уничтожена, а региональная сила этой страны не ослаблена. И это при том, что Нетаньяху крайне стремился к этому.