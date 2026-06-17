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Израильское телевидение: мы должны создать препятствия на пути соглашения между Ираном и США

17 июня 2026 - 10:30
News ID: 1828274
Source: ABNA
Израильское телевидение: мы должны создать препятствия на пути соглашения между Ираном и США

Телевидение сионистского режима призвало к продолжению атак на Ливан, чтобы сорвать соглашение между Ираном и США.

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Маядин», 14-й канал израильского телевидения сообщил, что этот режим должен продолжать свои атаки против Ливана.

В этом репортаже говорится, что Израиль должен, на фоне продолжения своих атак против Ливана, сорвать соглашение, которое иранцам удалось получить от Дональда Трампа, президента США.

12-й канал израильского телевидения ранее также сообщил, что Тель-Авив запросил у Вашингтона детали соглашения, но США выступили против этого.

Согласно утверждению этого канала, это означает, что Тель-Авив, несмотря на приближение даты подписания, не осведомлён о полной и окончательной версии этого меморандума о взаимопонимании.

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