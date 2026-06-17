Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Маядин», 14-й канал израильского телевидения сообщил, что этот режим должен продолжать свои атаки против Ливана.

В этом репортаже говорится, что Израиль должен, на фоне продолжения своих атак против Ливана, сорвать соглашение, которое иранцам удалось получить от Дональда Трампа, президента США.

12-й канал израильского телевидения ранее также сообщил, что Тель-Авив запросил у Вашингтона детали соглашения, но США выступили против этого.

Согласно утверждению этого канала, это означает, что Тель-Авив, несмотря на приближение даты подписания, не осведомлён о полной и окончательной версии этого меморандума о взаимопонимании.