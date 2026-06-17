Продолжение злодеяний на юге Ливана встретит жёсткий ответ

Как сообщает информационное агентство «Абна», Центральный штаб «Хатам аль-Анбия» в заявлении предупредил о повторении злодеяний сионистского режима на юге Ливана.
Текст этого заявления гласит следующее:
Террористическая армия сионистского режима за последние два дня, после объявления президентом США о завершении войны, 84 раза нарушила перемирие на юге Ливана и продолжает совершать преступления и убийства беззащитного ливанского народа.
Предупреждается, что если детоубийственная армия сионистского режима не прекратит злодеяния на юге Ливана, ей следует ожидать жёсткого ответа со стороны могущественных вооружённых сил Исламской Республики Иран.
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