Европейский союз: Текущий приоритет — скорейшая реализация соглашения между Ираном и США

Как сообщает корреспондент «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», Кая Каллас, глава внешней политики ЕС, подчеркнула, что соглашение между Тегераном и Вашингтоном может считаться прорывом.

Она добавила, что министры иностранных дел ЕС сегодня изучат пути участия в следующем этапе процесса. Мы призываем все стороны соблюдать суверенитет Ливана и его территориальную целостность, а также установить подлинное прекращение огня.

Каллас заявила, что быстрая и полная реализация положений этого соглашения является приоритетом. Необходимо обеспечить немедленное открытие Ормузского пролива.

Она также сказала, что должна быть восстановлена свобода судоходства в Ормузском проливе без взимания пошлин. Этот вопрос важен для региональной стабильности и мировой экономики. Упомянутое соглашение открывает путь к более широким переговорам о мире и безопасности в регионе.

Ранее различные страны по всему миру также приветствовали это соглашение.