«Хезболла»: Ливан никогда не станет израильским; освобождение — непреложный принцип

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на Al-Manar, Ихаб Хамада, член фракции «Верность сопротивлению» в парламенте Ливана, подчеркнул, что полное освобождение оккупированных сионистским режимом ливанских земель до последнего дюйма является твёрдым и неизменным уравнением.

Хамада в своём выступлении, подчеркнув, что Ливан никогда не станет израильским, заявил, что Ливан вступил в новый этап и преодолел этап опасности для своего существования, а также попыток повлиять на его силу и ослабить её.

Этот высокопоставленный член ливанской «Хезболлы» высоко оценил достигнутое взаимопонимание между Исламской Республикой Иран и США и отметил, что сионистский враг, как главный проигравший в этом взаимопонимании, попытался за несколько часов до его объявления повлиять на него, нанеся удар по южному пригороду Бейрута, чтобы сорвать его, но результаты пошли вразрез с мнением Тель-Авива, и его политические и безопасные расчёты провалились.