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The Wall Street Journal: Трамп отступил перед Ираном

16 июня 2026 - 10:45
News ID: 1827776
Source: ABNA
The Wall Street Journal: Трамп отступил перед Ираном

Американская газета указала на отступление Трампа перед Ираном в свете достижения соглашения.

Как сообщает агентство ABNA, газета The Wall Street Journal в своей передовице написала, что соглашение между Ираном и США скорее отражает отступление Америки от своих заявленных целей в ходе войны против Ирана, чем представляет собой картину стратегической победы.

В этом репортаже говорится, что Трамп начал отступление на фоне усиления внутреннего политического давления и рисков, связанных с военной операцией против Ирана. Он выступил против операции по захвату обогащённого урана Ирана и против открытия Ормузского пролива с использованием военной силы.

При этом Трамп полностью осознавал последствия проведения таких военных действий против Ирана.

Согласно этому отчёту, снижение цен на топливо перед промежуточными выборами в США, по-видимому, было одной из важнейших внутренних целей Трампа. В будущем Иран также сможет использовать закрытие Ормузского пролива как новый рычаг давления.

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