The Wall Street Journal: Трамп отступил перед Ираном

Как сообщает агентство ABNA, газета The Wall Street Journal в своей передовице написала, что соглашение между Ираном и США скорее отражает отступление Америки от своих заявленных целей в ходе войны против Ирана, чем представляет собой картину стратегической победы.

В этом репортаже говорится, что Трамп начал отступление на фоне усиления внутреннего политического давления и рисков, связанных с военной операцией против Ирана. Он выступил против операции по захвату обогащённого урана Ирана и против открытия Ормузского пролива с использованием военной силы.

При этом Трамп полностью осознавал последствия проведения таких военных действий против Ирана.

Согласно этому отчёту, снижение цен на топливо перед промежуточными выборами в США, по-видимому, было одной из важнейших внутренних целей Трампа. В будущем Иран также сможет использовать закрытие Ормузского пролива как новый рычаг давления.