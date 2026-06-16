Беларусь: положение Израиля очень плохое; в Газе произошёл настоящий Холокост

Как сообщает агентство ABNA, Александр Лукашенко, президент Беларуси, в интервью телеканалу Al-Arabiya подчеркнул, что сионистский режим должен быть более осторожен. Они фактически получили очень плохое положение в международном сообществе из-за убийств мирных жителей в Газе.

Он добавил: Эти события побудили многих людей задуматься об истории и прийти к выводу: какой Холокост произошёл?! Как мы можем говорить о Холокосте, о котором всегда говорили израильтяне, когда они убили столько людей, особенно женщин и детей? Они стёрли всё с лица земли и намерены построить места отдыха на костях людей. Это совершенно бессмысленно.

Лукашенко заявил, что любая война может иметь непредвиденные последствия, которые трудно предсказать в мирное время. Действия сионистского режима в Газе — это настоящий Холокост. Мир говорил о Холокосте, забыв, что сионисты убивают невинных людей.