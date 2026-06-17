Bloomberg о деталях проекта возможного меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном

Как сообщает агентство «Абна», Bloomberg в статье, ссылаясь на текст меморандума между Тегераном и Вашингтоном, пишет: согласно этому документу, Иран и США вместе со своими союзниками объявят о немедленном и окончательном прекращении войны на всех фронтах.

В отчёте говорится, что стороны обязуются воздерживаться от любых враждебных действий и угроз и в течение максимум 60 дней (с возможностью продления этого срока) завершить переговоры для достижения окончательного соглашения.

Bloomberg также пишет, что США сразу после подписания меморандума снимут морскую блокаду против Ирана и обязуются вывести свои силы в течение 30 дней с даты окончательного соглашения.

Согласно отчёту, Иран также обязуется в течение 30 дней возобновить движение судов с учётом необходимости устранения препятствий.

Кроме того, Вашингтон заявил, что при сотрудничестве с региональными партнёрами примет участие в восстановлении и экономическом развитии Ирана.

В отчёте добавляется, что США также взяли на себя обязательство отменить санкции против Ирана в соответствии с согласованным графиком.

В ответ Иран вновь подчеркнул, что никогда не будет стремиться к производству ядерного оружия.

Bloomberg далее пишет, что Тегеран и Вашингтон проведут консультации по вопросу судьбы обогащённых материалов и другим ядерным вопросам в рамках окончательного соглашения, и обе стороны подчеркнули важность сохранения статус-кво до достижения окончательной договорённости.

По данным Bloomberg, в другой части этого меморандума говорится, что Иран сохранит свою нынешнюю ядерную программу, без введения США новых санкций или усиления своих сил.

Согласно отчёту, Вашингтон также обязуется освободить иранскую нефть и связанные с ней банковские услуги от санкций, а также разблокировать арестованные активы и имущество Ирана.

Bloomberg пишет, что после получения гарантий по выполнению ряда пунктов соглашения, две страны начнут переговоры об окончательном соглашении, и в итоге это соглашение будет утверждено обязательным решением Совета Безопасности ООН.