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Tanker Trackers: третий иранский танкер прошёл через линию блокады

17 июня 2026 - 10:25
News ID: 1828270
Source: ABNA
Tanker Trackers: третий иранский танкер прошёл через линию блокады

Портал Tanker Trackers сообщил о прохождении третьего иранского танкера через морскую блокаду США.

Как сообщает информационное агентство «Абна», портал Tanker Trackers передал, что третий иранский танкер преодолел зону морской блокады США. Этот танкер перевозил один миллион баррелей сырой нефти.

Ранее этот же портал сообщал, что согласно данным автоматической идентификационной системы (AIS), как минимум два иранских супертанкера — «Диона» и «Хиро 2» — с общим объёмом 3,8 миллиона баррелей нефти вышли из зоны морской блокады США.

Портал также добавил, что танкер «Стрим» иранской национальной танкерной компании приближается к линии блокады из исключительной экономической зоны Пакистана.

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