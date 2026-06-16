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Нафтали Беннет: Цели Израиля в войне против Ирана не были достигнуты

16 июня 2026 - 10:42
News ID: 1827774
Source: ABNA
Нафтали Беннет: Цели Израиля в войне против Ирана не были достигнуты

Бывший премьер-министр сионистского режима признал, что цели войны против Ирана не были достигнуты.

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на Al-Jazeera, Нафтали Беннет, бывший премьер-министр сионистского режима, признал, что основные цели этого режима в войне против Ирана, которые были определены кабинетом Нетаньяху, не были достигнуты: ликвидация ядерной программы, ракетной мощи и заводов по их производству в Иране.

Он добавил, что личные интересы Нетаньяху, особенно его отношения с Америкой и Трампом, негативно повлияли на международный статус сионистского режима.

Ранее также Эхуд Барак, бывший премьер-министр сионистского режима, признал, что Иран вышел из развязанной войны более могущественным.

Он добавил, что это происходит в то время, как сионистский режим вышел из этой войны более ослабленным, чем до неё.

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