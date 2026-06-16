Бывший премьер-министр Ливана: соглашение Ирана и США закрепило победу Тегерана

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на телеканал Al-Mayadeen, бывший президент Ливана Эмиль Лахуд заявил, что соглашение между Ираном и США означает закрепление победы Тегерана и может открыть путь для урегулирования кризисов в Ливане.

Джозеф Аун, президент Ливана, также в ответ на достижение Ираном и США меморандума о взаимопонимании поблагодарил всех, кто старался включить Ливан в текущие усилия по прекращению напряжённости и остановке военных действий на различных фронтах.

Он сказал, что внимательно следил за объявлением о договорённости, достигнутой США и Ираном, в которой подчёркивается прекращение военных действий и напряжённости в регионе, включая Ливан.

В этой связи Аун выразил признательность за уважение к особому статусу и характеристикам Ливана, указанным в этом меморандуме о взаимопонимании, и заявление о том, что стабильность и безопасность Ливана являются неотъемлемой частью любых серьёзных усилий по укреплению стабильности в регионе.