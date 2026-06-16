Генерал Каани: Фронт сопротивления противостоит врагу в самых тяжёлых условиях

Как сообщает агентство ABNA, генерал Исмаил Каани вечером во вторник заявил: тема сопротивления в регионе, по милости Всевышнего, уходит корнями в начало Исламской революции; с того самого момента, когда имам Хомейни (да будет мир с ним) отдал приказ о создании ячеек сопротивления по всему миру. После него наш имам-мученик продолжал эту линию с твёрдостью, и эти ячейки постепенно превратились в движения сопротивления. Эти движения объединились и сформировали «ось сопротивления» — вопрос, который с того времени и по сей день сильно тревожит США, мировой империализм и сионистский режим.

Командир сил «Кудс» добавил: сегодня США прекрасно знают — а сионистский режим понимает это даже лучше, — что то движение, которое в самых суровых условиях противостоит им и борется и не покидает поле боя, — это и есть «сопротивление». Этот период сам является доказательством этой истины; от «Бури аль-Акса» до сегодняшнего дня, какое бы давление они ни оказывали, беспрецедентное давление, совершали самые масштабные разрушения и самые чудовищные преступления в Палестине и любимом Ливане, но вы не увидите ни одной группы из движений сопротивления, которая покинула бы поле боя. Эта стойкость сильно устрашила врагов.

Генерал Каани продолжил: у них были планы в отношении сопротивления, и они думали, что эта война — возможность вступить в борьбу с сопротивлением, но они не знали, что задолго до этого, когда наши братья из сопротивления чувствовали опасность, собираясь вместе, даже без нашего участия, все они были убеждены и говорили: «В битве с Америкой мы должны быть в авангарде и не допустить, чтобы у Исламской Республики возникли проблемы». Это было их собственное решение, без того, чтобы кто-либо просил их даже об одном слове.

Он назвал составляющие фронта сопротивления авангардом борьбы в навязанной войне и сказал: по справедливости, вся ось сопротивления в недавней войне мощно проявила себя.