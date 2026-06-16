Арабские источники: положение Ирана как региональной державы укрепляется

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на Al-Masirah, агентство Reuters в своём репортаже написало, что война показала ограниченность мощи США и уровень стойкости Ирана.

В этом репортаже отмечается, что арабские страны Персидского залива были оставлены один на один с последствиями войны против Ирана.

Al-Masirah также сообщила со ссылкой на источники в Персидском заливе, что соглашение между Ираном и США фактически положило начало процессу переформирования стратегической концепции стран Персидского залива, что в конечном итоге приведёт к снижению доверия к американской поддержке.

Они заявили, что упомянутое соглашение закрепляет положение Ирана как постоянной региональной державы и ускоряет путь к достижению соглашения вместо конфронтации.