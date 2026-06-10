По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Маядин», Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН, подчеркнул, что Совет Безопасности должен сосредоточиться на поддержке политического урегулирования вопросов, связанных с Ираном.

Он подтвердил готовность России участвовать в этом процессе.

Небензя заявил, что политизация действий Совета Безопасности в отношении иранской ядерной программы не приведёт ни к чему, кроме эскалации напряжённости.

Российский представитель в ходе заседания Совета Безопасности против Ирана заявил, что принятие подобных подходов может помешать созданию условий для возобновления деятельности МАГАТЭ в отношении Ирана. Эта деятельность была подорвана действиями США и израильского режима.

Он отметил, что доклады МАГАТЭ никоим образом не указывают на действия Исламской Республики Иран по военному использованию урана. Нет никаких оснований для проведения брифинга комитета 1737 Совета Безопасности по санкциям против Ирана. Этот орган прекратил свою деятельность в 2015 году, и Совет не принимал никакой резолюции о возобновлении его работы.

Следует отметить, что Совет Безопасности ООН на незаконном заседании с двойными стандартами продвинул голосование по резолюции 1737 и 11 голосами «за» одобрил рассмотрение возврата санкций против Ирана, что вызвало протесты России и Китая.