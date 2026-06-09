Испания: Нет военного решения для напряженности в Западной Азии

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на РИА Новости, Хосе Мануэль Альбарес, министр иностранных дел Испании, заявил сегодня в понедельник в связи с вчерашними провокациями сионистского режима против Ирана: «Повторное обращение к насилию принесет еще больше страданий».

Министр иностранных дел Испании затем добавил: «Только диалог и дипломатия гарантируют мир и стабильность в регионе. Исходя из этого, немедленная деэскалация необходима. Нет военного решения на Ближнем Востоке (Западной Азии)».

Заявления Хосе Мануэля Альбареса о «диалоге и дипломатии» прозвучали в то время, как два предыдущих нападения США и сионистского режима на территорию Ирана, совершенные вопреки всем международным законам, произошли во время непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона и доказали миру, что США и этот фальшивый режим никогда не ищут переговоров.