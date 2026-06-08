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Заявление американского чиновника: Мы не участвовали в атаке Израиля на Иран

8 июня 2026 - 09:21
News ID: 1824132
Source: ISNA
Заявление американского чиновника: Мы не участвовали в атаке Израиля на Иран

Американский военный чиновник заявил о непричастности своей страны к агрессии сионистского режима против Ирана.

По сообщению агентства «Абна», «Аксиос» со ссылкой на американского военного чиновника утверждает, что армия США не участвовала в агрессии сионистского режима против Ирана.

Это в то время, как издание на иврите «Исраэль хайом» со ссылкой на источник сообщило, что сионистский режим скоординировал свою агрессию против Ирана с Америкой.

Ранее Трамп заявлял, что в разговоре с Нетаньяху попросил его не отвечать на ракетный ответ Ирана на нарушение режима прекращения огня, однако сионистские источники сообщили об агрессии этого режима против нашей страны.

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