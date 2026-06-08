Йемен: Ракетный удар Ирана укрепил единство фронтов

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Яман нет», министерство иностранных дел Йемена в своем заявлении объявило, что ракетные удары Ирана по оккупированным территориям укрепили формулу «единства фронтов» и разрушили формулу «агрессии без цены», которую израильский враг стремился навязать и институционализировать.

Министерство иностранных дел Йемена добавило: Ось джихада, сопротивления и Аль-Кудса находится в постоянной координации для противодействия любым возможным событиям и происшествиям.