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Йемен: Ракетный удар Ирана укрепил единство фронтов

8 июня 2026 - 09:20
News ID: 1824131
Source: ABNA
Йемен: Ракетный удар Ирана укрепил единство фронтов

Министерство иностранных дел Йемена заявило, что ракетный удар Ирана по Израилю укрепил единство фронтов.

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Яман нет», министерство иностранных дел Йемена в своем заявлении объявило, что ракетные удары Ирана по оккупированным территориям укрепили формулу «единства фронтов» и разрушили формулу «агрессии без цены», которую израильский враг стремился навязать и институционализировать.

Министерство иностранных дел Йемена добавило: Ось джихада, сопротивления и Аль-Кудса находится в постоянной координации для противодействия любым возможным событиям и происшествиям.

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