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Поддержка палестинским движением «Аль-Муджахидин» ответа Ирана сионистскому режиму

8 июня 2026 - 09:20
News ID: 1824130
Source: ABNA
Поддержка палестинским движением «Аль-Муджахидин» ответа Ирана сионистскому режиму

Палестинское движение «Аль-Муджахидин» поддержало ракетный ответ Ирана сионистскому режиму, который был совершен в ответ на неоднократные агрессии этого режима против Ливана.

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на йеменское «Аль-Масира», палестинское движение «Аль-Муджахидин» в своем заявлении поздравило с ракетным ответом Ирана на агрессию сионистского режима против южного пригорода Бейрута (Дахия).

Движение «Аль-Муджахидин» в заявлении поддержало действие Исламской Республики Иран в ответ на агрессию сионистского режима против южного пригорода Бейрута.

Это движение заявило, что ответ Ирана сионистскому режиму создал новые уравнения на поле боя и показывает, что только язык силы и сопротивления может помешать продолжению планов и агрессий врагов.

В этом заявлении сионистский режим также назван главной причиной нестабильности и отсутствия безопасности в регионе, и подчеркнуто, что противостояние этому режиму необходимо для возвращения стабильности в регион.

Движение «Аль-Муджахидин» далее призвало народы региона и различные течения сплотиться для противодействия «авантюрам сионистского режима и гегемонизму Америки».

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