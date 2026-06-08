По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Маядин», в то время как «Аксиос» со ссылкой на американского военного чиновника утверждал, что армия США не участвовала в агрессии сионистского режима против Ирана, еврейская газета «Исраэль хайом» со ссылкой на источник сообщила, что сионистский режим скоординировал свою агрессию против Ирана с Америкой.

Ранее Трамп утверждал, что в разговоре с Нетаньяху он попросил его не отвечать на ракетный ответ Ирана на нарушение режима прекращения огня, но сионистские источники сообщили об агрессии этого режима против нашей страны.

Сионистский сайт «Walla» также утверждал, что военно-воздушные силы сионистского режима поразили более 10 объектов, включая системы противовоздушной обороны и баллистические ракеты Ирана.