Ракетный ответ Ирана был оборонительной реакцией на нарушение режима прекращения огня

По сообщению агентства «Абна», Али Сафари, советник официального представителя МИД Ирана, в интервью телеканалу «Аль-Маядин» заявил, что недавний ракетный ответ Исламской Республики Иран был осуществлен после более чем месяца сдержанности перед лицом нарушения режима прекращения огня и продолжения агрессии сионистского режима.

Али Сафари, комментируя события в регионе, сказал: Ливан был неотъемлемой частью соглашения о прекращении огня, и это соглашение должно было выполняться одновременно в Иране и Ливане, но сионистский режим нарушил его, продолжив свои атаки на юг Ливана и угрожая южному пригороду Бейрута (Дахия).

Он добавил: Вооруженные силы Исламской Республики Иран в ответ на эти действия провели оборонительную операцию против сионистского режима. По словам Сафари, агрессия этого режима в последние недели пересекла красные линии и привела к совершению преступлений в Ливане.

Этот официальный представитель МИД Ирана также упомянул о роли США в событиях региона и заявил: Доказательства показывают, что Вашингтон своим молчанием перед лицом действий сионистского режима и даже выдачей «зеленого света» создал условия для продолжения этих атак.

Сафари, отметив, что Иран внимательно следит за ситуацией на местах, подчеркнул: Если Америка серьезна в переговорах, то агрессия против Ливана и враждебные действия против Ирана должны быть прекращены.

Он добавил: Прошлый опыт заставляет Тегеран смотреть на позиции Америки со скепсисом.

Он также заявил, что Иран готов ко всем возможным сценариям — как к продолжению конфликта, так и к продвижению дипломатического пути.

В заключение Сафари, подчеркнув поддержку Ираном Ливана, сказал: Исламская Республика Иран никогда не оставит Ливан, сопротивление и народ этой страны, и эта политика осуществляется в соответствии с указаниями Лидера революции.