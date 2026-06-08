Валаяти: Выбор за вами; прекратите глупость или войдите в балансировку двух проливов

По сообщению агентства «Абна», Али Акбар Валаяти, советник Верховного лидера по международным делам, подчеркнул: Прогноз, сделанный несколько дней назад, сбылся; ракетный ответ был типа «Зат ас-Саласиль».

Он пояснил: Сегодняшняя глупость режима в Бейруте и явное нарушение перемирия активировали первое звено нашего цепного ответа.

Валаяти сказал: Нынешняя безопасность Баб-эль-Мандеба не должна вводить врага в заблуждение относительно просчетов. Звенья сопротивления способны блокировать оба водных пути. Выбор за вами: прекратить глупость или войти в регулируемый баланс двух проливов!