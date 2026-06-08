По сообщению агентства «Абна», командующий базой «Хатам аль-Анбия» в заявлении объявил: «Агрессивный сионистский режим, многократно нарушая режим прекращения огня, день ото дня увеличивает свои злодеяния против угнетенного народа Ливана при попустительстве и поддержке преступной Америки и молчании международных организаций, и совершает военные преступления с использованием запрещенного оружия, включая фосфорные бомбы».

Несмотря на предыдущие предупреждения Исламской Республики Иран, детоубийственный сионистский режим, перейдя все красные линии и увеличив атаки на юге Ливана, нанес удар по Дахии (Бейрут).

Ранее мы предупреждали, что в случае расширения преступлений в Дахии (Бейрут) мы атакуем цели на оккупированных территориях.

Сионистская армия должна прекратить свои атаки на юг Ливана и Дахию, и если она расширит свои атаки на этот район или ответит на действия Ирана, то столкнется с более сокрушительными и приносящими сожаление ударами, и начнутся разрушительные атаки против режима и его покровителей.