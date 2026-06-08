Корпус стражей исламской революции: Авиабаза Рамат-Давид поражена баллистическими ракетами

По сообщению информационного агентства Абна, Управление по связям с общественностью КСИР опубликовало заявление относительно ракетного ответа Ирана на нарушение режима прекращения огня сионистским режимом.

Текст заявления следующий:

В ответ на широкомасштабные преступления сионистского оккупационного режима на юге Ливана, массовые убийства и принудительное переселение беззащитного населения городов Сур, Набатия и других районов, включая Дахию (Бейрут), авиабаза Рамат-Давид, являющаяся источником этих агрессий, была поражена баллистическими ракетами Воздушно-космических сил КСИР.

Наше согласие на прекращение огня 8 апреля было обусловлено прекращением огня на всех фронтах; но, как всегда, США и сионистский режим не выполнили свои обязательства: они продолжили агрессию и преступления в Ливане, а также нарушили режим прекращения огня, неоднократно атакуя побережья и иранские суда в Ормузском проливе, Оманском заливе и Индийском океане.

Сегодняшняя операция была предупредительной; в случае повторения агрессий ответные удары будут более широкими и затронут все американо-сионистские цели в регионе.