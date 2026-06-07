Вашингтон добивается конфискации иранских активов в пользу стран Персидского залива

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на телеканал «Россия аль-Яум», агентство Reuters со ссылкой на источник, которого оно назвало осведомлённым, сообщило, что правительство США использует свои инструменты для передачи активов Ирана в пользу своих союзников в регионе Персидского залива.

Этот источник, имя которого не упоминается, добавил, что цель этого шага — поддержка восстановления и компенсации ущерба в будущем, который, как утверждается, «вероятно, нанесёт Иран [в будущем]».

Reuters также сообщило со ссылкой на этот источник, что министр финансов США поручил группе оценить положение стран-союзников Вашингтона в Персидском заливе и подготовить оценку расходов на ущерб, который, по утверждению этого американского ведомства, был причинён Ираном.

Этот источник добавил, что правительство США также рассмотрит возможность использования иранских активов для восстановления ущерба, причинённого в прошлом [этому региону].