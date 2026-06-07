По сообщению агентства «Абна», газета «Едиот Ахронот» раскрыла, что судебное управление израильского режима начало расследование сексуального скандала с участием сотрудников полиции этого режима.

Согласно этому сообщению, один из полицейских израильского режима в прошлое воскресенье запер своего коллегу-полицейского в его собственной квартире и изнасиловал его.

Это не первое дело о сексуальном скандале на оккупированных территориях, так как ранее власти Невады в США арестовали Тома Артиома, главу отдела разведки и искусственного интеллекта кабинета израильского режима, который считается приближённым Биньямина Нетаньяху, премьер-министра этого режима, по обвинению в обмане американского ребёнка через интернет и изнасиловании его в штате Лас-Вегас.

Кроме того, обширное расследование, опубликованное 12-м каналом израильского телевидения, указывает на то, что Хаим Йосеф Давид, известный раввин этого режима, совершал нападения на нескольких израильских женщин.

Жертвы этого известного раввина подчеркнули, что они приходили к нему за советом и наставлением для улучшения своей жизни, но вместо этого подвергались нападениям.