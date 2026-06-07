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Разоблачение сексуального скандала в полиции израильского режима

7 июня 2026 - 10:31
News ID: 1823626
Source: ABNA
Разоблачение сексуального скандала в полиции израильского режима

Одна из еврейских газет указала на сексуальный скандал среди сотрудников полиции израильского режима.

По сообщению агентства «Абна», газета «Едиот Ахронот» раскрыла, что судебное управление израильского режима начало расследование сексуального скандала с участием сотрудников полиции этого режима.

Согласно этому сообщению, один из полицейских израильского режима в прошлое воскресенье запер своего коллегу-полицейского в его собственной квартире и изнасиловал его.

Это не первое дело о сексуальном скандале на оккупированных территориях, так как ранее власти Невады в США арестовали Тома Артиома, главу отдела разведки и искусственного интеллекта кабинета израильского режима, который считается приближённым Биньямина Нетаньяху, премьер-министра этого режима, по обвинению в обмане американского ребёнка через интернет и изнасиловании его в штате Лас-Вегас.

Кроме того, обширное расследование, опубликованное 12-м каналом израильского телевидения, указывает на то, что Хаим Йосеф Давид, известный раввин этого режима, совершал нападения на нескольких израильских женщин.

Жертвы этого известного раввина подчеркнули, что они приходили к нему за советом и наставлением для улучшения своей жизни, но вместо этого подвергались нападениям.

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