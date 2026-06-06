Гросси: Ядерная программа Ирана не будет уничтожена военными действиями

По сообщению агентства «Абна», Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в интервью «Аль-Джазире» заявил, что возвращение инспекций на иранские ядерные объекты является необходимым условием до достижения какого-либо соглашения.

Не упоминая о всестороннем сотрудничестве Ирана с агентством, он добавил: «За последние более чем восемь месяцев мы не смогли провести расследование в отношении заявленных запасов урана в Иране».

Гросси сказал: «Наше предположение состоит в том, что ядерные материалы Ирана по-прежнему находятся там же, где они были в момент начала атак, и Тегеран подтвердил это».

Он снова, не упоминая о невыполнении обязательств США во время переговоров с Ираном, подчеркнул, что решение ядерной проблемы между США и Ираном должно быть дипломатическим, и что переговоры между двумя сторонами, несмотря на текущие обсуждения ключевых вопросов, приблизились к соглашению.

Гросси на пресс-конференции заявил, что МАГАТЭ в настоящее время не участвует напрямую в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, но внимательно следит за развитием событий. Он заявил, что текущие признаки указывают на то, что две стороны стали ближе к потенциальному соглашению по ядерной программе Ирана.

Он утверждал, что Иран юридически обязан информировать МАГАТЭ о своей ядерной деятельности при любых обстоятельствах! Лучший вариант после достижения соглашения — удалить или снизить уровень обогащения запасов высокообогащенного урана Ирана.

В то же время Гросси признал, что никакие военные действия не могут полностью прекратить ядерную программу Ирана.