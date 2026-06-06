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Гросси: Ядерная программа Ирана не будет уничтожена военными действиями

6 июня 2026 - 09:26
News ID: 1823025
Source: ABNA
Гросси: Ядерная программа Ирана не будет уничтожена военными действиями

Генеральный директор МАГАТЭ подчеркнул необходимость достижения политического решения вдали от военных действий для урегулирования иранской ядерной проблемы.

По сообщению агентства «Абна», Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в интервью «Аль-Джазире» заявил, что возвращение инспекций на иранские ядерные объекты является необходимым условием до достижения какого-либо соглашения.

Не упоминая о всестороннем сотрудничестве Ирана с агентством, он добавил: «За последние более чем восемь месяцев мы не смогли провести расследование в отношении заявленных запасов урана в Иране».

Гросси сказал: «Наше предположение состоит в том, что ядерные материалы Ирана по-прежнему находятся там же, где они были в момент начала атак, и Тегеран подтвердил это».

Он снова, не упоминая о невыполнении обязательств США во время переговоров с Ираном, подчеркнул, что решение ядерной проблемы между США и Ираном должно быть дипломатическим, и что переговоры между двумя сторонами, несмотря на текущие обсуждения ключевых вопросов, приблизились к соглашению.

Гросси на пресс-конференции заявил, что МАГАТЭ в настоящее время не участвует напрямую в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, но внимательно следит за развитием событий. Он заявил, что текущие признаки указывают на то, что две стороны стали ближе к потенциальному соглашению по ядерной программе Ирана.

Он утверждал, что Иран юридически обязан информировать МАГАТЭ о своей ядерной деятельности при любых обстоятельствах! Лучший вариант после достижения соглашения — удалить или снизить уровень обогащения запасов высокообогащенного урана Ирана.

В то же время Гросси признал, что никакие военные действия не могут полностью прекратить ядерную программу Ирана.

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