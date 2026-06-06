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Ульянов: Молчание Запада нормализовало атаки на ядерные объекты

6 июня 2026 - 09:26
News ID: 1823024
Source: ABNA
Ульянов: Молчание Запада нормализовало атаки на ядерные объекты

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене заявил, что молчание западных стран в ответ на атаки на ядерные объекты, включая АЭС Бушера в Иране, привело к нормализации подобных действий.

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на российское агентство ТАСС, Михаил Ульянов на заседании Совета управляющих МАГАТЭ сказал: «За последний год западные страны пытались игнорировать атаки на ядерную инфраструктуру Ирана, включая АЭС Бушер и Запорожскую АЭС, и это привело к обострению опасного процесса нападений на ядерные объекты в XXI веке».

Между тем, Организация по атомной энергии Ирана объявила, что в результате недавней атаки один снаряд упал недалеко от АЭС Бушер, и в результате взрывной волны и осколков одно из вспомогательных зданий было повреждено, а один из сотрудников службы безопасности погиб.

Однако, по заявлению организации, основные части электростанции не пострадали, и ее деятельность продолжается.

По данным этого ведомства, это четвертая атака на АЭС Бушер в ходе недавней навязанной войны, и любое серьезное повреждение этого объекта из-за наличия радиоактивных материалов может иметь опасные последствия для региона.

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