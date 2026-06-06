Враждебный шаг США против Ирана накануне заседания Совета управляющих

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на Reuters, дипломаты заявили, что США готовят проект резолюции против Ирана перед заседанием Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Они добавили, что это заседание состоится на следующей неделе. Детали проекта резолюции пока неясны.

Этот враждебный шаг США против Ирана предпринимается в разгар переговоров о продлении режима прекращения огня и достижении соглашения между ними.

Всего несколькими часами ранее Министерство финансов США также объявило о введении новых санкций против Ирана.