По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», «Дональд Трамп», террористический президент США, в ответ на вопрос журналиста о последнем состоянии переговоров с Ираном заявил, что дела с Ираном идут относительно хорошо.

Трамп далее утверждал: «Мы добились большого успеха в решении иранского вопроса».

Не упоминая о своих неудачах в войне против Ирана, он добавил: «Люди ожидали, что цена нефти достигнет 300 долларов за баррель, но сейчас она составляет 96 долларов».

Террористический президент США в продолжение своих безосновательных заявлений сказал: «Иран никогда не получит ядерное оружие, и сейчас он не в том положении, чтобы получить такое оружие».

Он утверждал: «Война закончится любым возможным способом, и цена на нефть упадет».

Трамп заявил: «Мы близки к урегулированию украинского кризиса, и я верю, что этот кризис будет разрешен».

Президент США далее сказал, что рассматривает возможность отправки оружия на Тайвань.

Президент США в очередной раз сделал безосновательные и повторяющиеся заявления, утверждая: «Мы в значительной степени ликвидировали возможность получения Ираном ядерного оружия. Так или иначе, с этим покончено».

О войне с Ираном он сказал: «Это не война в буквальном смысле; это военный конфликт. Это учения (или тренировка)».

Трамп продолжил свою ложь: «У Ирана осталось только около 21-22 процента его ракет».