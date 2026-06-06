«Решительная поддержка» членами ШОС Ирана против США и сионистского режима

По сообщению агентства «Абна», Искандер Момени, который отправился в Кыргызстан для участия во встрече министров внутренних дел ШОС, в пятницу (15 хордада) сообщил о встрече министров-членов с президентом Кыргызстана, отметив, что на этой встрече «состоялись хорошие обсуждения по вопросам безопасности и региональным вопросам».

Господин Момени, отметив временное членство Кыргызстана в Совете Безопасности ООН, назвал эти переговоры имеющими «особое значение» и сказал, что в присутствии президента этой страны выразил противодействие Ирана «одностороннему подходу» и подчеркнул «региональное сотрудничество».

Министр внутренних дел добавил, что на основном заседании «позиции Исламской Республики Иран по региональным вопросам, а также агрессия сионистского режима и США против нашей страны были решительно изложены и разъяснены».

По словам господина Момени, все страны-члены, особенно Китай и Россия, объявили о своей решительной поддержке Исламской Республики Иран против агрессии сионистского режима и США и заняли хорошие позиции в этом вопросе.

Он также сообщил о принятии «хорошего заявления» по итогам этой встречи, которое было сосредоточено на сотрудничестве в области безопасности, правопорядка, а также таких вопросах, как борьба с наркотиками и терроризмом.

Министр внутренних дел также оценил двусторонние встречи на полях этого заседания как полезные и сказал: «Такие встречи сами по себе полезны, потому что страны в ходе короткой встречи излагают свои взгляды для решения проблем».

Встреча министров внутренних дел государств-членов ШОС состоялась в городе Бишкек, столице Кыргызстана, с участием десяти стран-членов, включая Китай, Россию, Индию и Иран.