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Арагичи — Мишелю Ауну: Спасите Ливан от вашего настоящего врага

6 июня 2026 - 09:22
News ID: 1823009
Source: ABNA
Арагичи — Мишелю Ауну: Спасите Ливан от вашего настоящего врага

Министр иностранных дел, обращаясь к президенту Ливана, написал: «Если бы Ливан был для Ирана инструментом торга, мы бы давно достигли соглашения. Спасите Ливан от вашего настоящего врага, господин президент!»

По сообщению агентства «Абна», Сейед Аббас Арагичи, министр иностранных дел Исламской Республики Иран, в сообщении, адресованном президенту Ливана в социальной сети X, написал: «Судя по заявлениям господина Ауна, создается впечатление, что это Иран оккупировал пятую часть ливанской земли, вынудил четверть ливанцев покинуть свои дома и ежедневно бомбит вашу страну».

Он добавил: «Если бы Ливан был для Ирана инструментом торга, мы бы давно достигли соглашения. Спасите Ливан от вашего настоящего врага, господин президент!»

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