Арагичи — Мишелю Ауну: Спасите Ливан от вашего настоящего врага

По сообщению агентства «Абна», Сейед Аббас Арагичи, министр иностранных дел Исламской Республики Иран, в сообщении, адресованном президенту Ливана в социальной сети X, написал: «Судя по заявлениям господина Ауна, создается впечатление, что это Иран оккупировал пятую часть ливанской земли, вынудил четверть ливанцев покинуть свои дома и ежедневно бомбит вашу страну».

Он добавил: «Если бы Ливан был для Ирана инструментом торга, мы бы давно достигли соглашения. Спасите Ливан от вашего настоящего врага, господин президент!»