Индийский дипломат: Отношения между членами БРИКС создают новые возможности

По сообщению агентства Абна со ссылкой на РИА Новости, Вини Кумар, посол Индии в России, сказал, что торговые связи в рамках БРИКС могут создать новые и значительные возможности для всех стран-членов в то время, когда глобальные цепочки поставок испытывают давление.

Он напомнил, что в этом году председательство в БРИКС принадлежит Индии, и за первые пять месяцев 2026 года уже проведено более 150 заседаний и мероприятий с участием всех стран-членов.

БРИКС — это межгосударственная коалиция и организация экономически развивающихся держав, целью которой является укрепление торгового, политического и финансового сотрудничества между развивающимися странами. Эта группа объединяет почти половину населения мира и обеспечивает значительную часть мирового валового внутреннего продукта.