Мохсен Резаи: Мы твердо стоим на стороне нашего союзника – Хезболлы

По сообщению агентства Абна, генерал-лейтенант Мохсен Резаи, поздравляя всех мусульман мира с великим праздником Гадир Хум, назвал имамат продолжением пророческой миссии, а также почтил память имама Хомейни.

Он назвал Исламскую революцию результатом двухвекового ожидания и страданий иранского народа, потерянным звеном которого был имам Хомейни, и именно он основал современный Иран.

Член Совета по целесообразности, отметив, что Америка в третий раз предала переговоры, заявил: «Первое предательство произошло во время 12-дневной войны, второе – в войне Рамадан, а в третьем предательстве, за день до окончания двухнедельного перемирия, Америка ввела блокаду, что является своего рода объявлением войны и предательством дипломатии. Также на ливанском фронте они не выполнили свои обязательства, и это ещё одно нарушение обещаний с их стороны».

Резаи, комментируя разрозненные атаки Америки в последние несколько дней, подчеркнул: «Трамп за последнее время устроил фейерверк, но мы надеемся, что наш жёсткий ответ на их последнее нападение приведёт их в чувство».

Касательно атмосферы недоверия, доминирующей на переговорах, он заявил: «Они утверждают, что снимут блокаду в случае открытия Ормузского пролива, тогда как сегодня пролив открыт для торговли, так почему же они не снимают блокаду сейчас? Мы видим, что они постоянно усиливают недоверие. Также они должны освободить как минимум 24 миллиарда долларов заблокированных иранских средств, чтобы возникло хоть немного доверия на переговорах».

Что касается Ливана, генерал-лейтенант Резаи подчеркнул, что это общий принцип в мире: если страна не поддерживает своих союзников, на неё больше нельзя будет положиться. Он напомнил: «Хезболла пожертвовала собой в недавней войне и является нашим союзником, поэтому мы поддерживаем Хезболлу и твердо стоим на своём обещании. Враг хотел оказать на нас давление на переговорах через давление на Ливан. Поэтому в ответ на угрозу сионистского режима в адрес Дахии и Бейрута все наши ракеты были готовы сжечь север оккупированных территорий, и сегодня мы предупреждаем этот порочный режим, чтобы он покинул Ливан, и знал, что Ливан будет неотъемлемой частью любого соглашения и перемирия».

О позициях стран Персидского залива Резаи пояснил: «Правители Кувейта, Бахрейна и ОАЭ ошиблись и всё ещё формируют свою политику на основе однополярной или биполярной системы. Они должны знать, что Америка через несколько лет не будет похожа на Америку тридцатилетней давности и даже на сегодняшнюю Америку – она станет слабее. Конечно, эти соседи не должны злоупотреблять нашим благородством. Мы проигнорировали их масштабную помощь Саддаму в восьмилетней войне из-за соседства и братства по вере, но на этот раз мы не позволим злоупотреблять нашим благородством. Они должны понять, что то будущее, которое Америка и Израиль представляют для региона, для них самих будет тёмным будущим, связанным с потерей их земель. Однако Саудовская Аравия и Катар проводят более разумную политику».

Он продолжил: «Для обеспечения безопасности региона необходимо создать новые механизмы и порядок в Персидском заливе с участием стран этого региона. Также на уровне всей Западной Азии должна быть создана ассоциация с участием таких стран, как Иран, Турция, Египет, Пакистан, Саудовская Аравия и других государств региона, которая могла бы стать четвёртой силой в мире».

Член Совета по целесообразности, заявив, что великий иранский народ перечеркнул сверхдержаву Америку, подчеркнул: «Это будет зафиксировано в истории, и будущие поколения скажут, что закат американского могущества произошёл в Персидском заливе и руками иранского народа».

Военный советник Верховного главнокомандующего в заключение сказал: «Мы со смирением благодарим мужественный иранский народ. Пусть они знают, что являются опорой для вооружённых сил. Лозунги людей на площадях и улицах о строительстве родины и решении проблем не противоречат их лозунгам и хвастовству перед врагами».