Технологический суверенитет: попытка Европы избавиться от цифровой зависимости от Америки

За последние три десятилетия Европейскому союзу удалось занять значительное место в международной системе в различных экономических и промышленных сферах, но в области цифровых технологий он по-прежнему сильно зависит от внешних игроков, особенно от американских компаний. Сегодня большая часть облачной инфраструктуры, поисковых систем, социальных сетей, мобильных операционных систем и даже многих услуг, используемых европейскими правительствами, обеспечивается такими компаниями, как Google, Microsoft, Amazon, Apple и Meta.

С правовой и стратегической точек зрения основная озабоченность Европы не является исключительно экономической. То, что подтолкнуло Брюссель к разработке этого пакета, — это обеспокоенность по поводу суверенной уязвимости в условиях геополитических кризисов. Опыт войны в Украине, обострение конкуренции между Америкой и Китаем, а также дискуссии, связанные с трансграничным доступом американского правительства к данным, хранящимся на серверах американских компаний, привели европейских политиков к выводу, что цифровая зависимость может стать инструментом политического давления.

В этом контексте Европейская комиссия стремится развивать европейскую облачную инфраструктуру, увеличивать мощность центров обработки данных, поддерживать компании, работающие в области искусственного интеллекта, и укреплять производство полупроводников внутри Союза. Эта политика продолжает стратегию, которая началась в последние годы с принятия Европейского закона о чипах, создания фабрик искусственного интеллекта и разработки независимых облачных вычислительных проектов.