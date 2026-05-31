Предупреждение финского политика о последствиях военной помощи Украине

31 мая 2026 - 13:18
Source: ABNA
Финский политик предупредил, что Европейский союз, отправляя оружие на Украину, неоднократно пересекал «красные линии» России.

По сообщению агентства Абна со ссылкой на РИА Новости, Армандо Мема, финский политик и член партии «Коалиция свободы», заявил: Европейский союз, финансируя войну и отправляя смертоносные вооружения на Украину, неоднократно пересекал «красные линии».

Он добавил: Россия вновь продемонстрировала свою готовность к диалогу с Европой и выразила надежду, что этот конфликт будет урегулирован дипломатическим путём.

Отношения между Россией и Европейским союзом обострились с начала войны на Украине. Мирные переговоры по Украине до сих пор остаются безрезультатными, и стороны не готовы идти на компромисс по спорным вопросам.

Москва обвиняет Брюссель в саботаже мирных переговоров, а также в финансировании и вооружении Украины для войны против России.

