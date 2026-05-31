Новая атака Трампа на Папу из-за его противодействия войне против Ирана

По сообщению агентства Абна со ссылкой на The Hill, Дональд Трамп, президент США, раскритиковал Папу Льва XIV, главу католиков мира, и Брэндона Джонсона, мэра Чикаго, за их встречу в Ватикане и заявил, что кто-то должен объяснить Папе, что мэр Чикаго — бесполезный человек.

Трамп написал в своей социальной сети Truth Social: «Кто-то должен объяснить Папе, что мэр Чикаго бесполезен, и что Иран не должен обрести ядерное оружие!» В этом сообщении он также переопубликовал изображения встречи Джонсона с Папой. На этих изображениях мэр Чикаго дарит Папе маленький флаг этого города, и оба видны с кепкой бейсбольной команды «Чикаго Кабс» в руках; хотя известно, что Папа Лев XIV является болельщиком команды «Чикаго Уайт Сокс».

Заявления Трампа усугубили его прежние напряжённые отношения с Папой. Ранее президент США также критиковал Папу за его критику войны против Ирана и его позиции по иммиграции и социальным вопросам, заявив, что не хочет иметь Папу, который считает, что Иран может получить ядерное оружие. Трамп также критиковал противодействие Папы некоторым политикам администрации США, включая военные и иммиграционные меры.

В ответ Папа Лев ранее заявил, что не боится администрации Трампа и продолжит откровенно говорить о посланиях Евангелия и гуманитарных вопросах. Его встреча с Брэндоном Джонсоном в Ватикане была в основном сосредоточена на таких темах, как социальная справедливость, иммиграция, поддержка уязвимых слоёв населения и гуманитарное сотрудничество.

Мэр Чикаго в ответ на заявления Трампа заявил, что жители Чикаго устали от «войны» Трампа против Ирана, и что его политика делает жизнь рабочих семей более трудной.