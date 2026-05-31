  1. Home
  2. Новости Америки

Новая атака Трампа на Папу из-за его противодействия войне против Ирана

31 мая 2026 - 13:17
News ID: 1820687
Source: ABNA
Новая атака Трампа на Папу из-за его противодействия войне против Ирана

Президент США атаковал главу католиков мира и мэра Чикаго за их противодействие войне против Ирана, назвав мэра Чикаго бесполезным человеком.

По сообщению агентства Абна со ссылкой на The Hill, Дональд Трамп, президент США, раскритиковал Папу Льва XIV, главу католиков мира, и Брэндона Джонсона, мэра Чикаго, за их встречу в Ватикане и заявил, что кто-то должен объяснить Папе, что мэр Чикаго — бесполезный человек.

Трамп написал в своей социальной сети Truth Social: «Кто-то должен объяснить Папе, что мэр Чикаго бесполезен, и что Иран не должен обрести ядерное оружие!» В этом сообщении он также переопубликовал изображения встречи Джонсона с Папой. На этих изображениях мэр Чикаго дарит Папе маленький флаг этого города, и оба видны с кепкой бейсбольной команды «Чикаго Кабс» в руках; хотя известно, что Папа Лев XIV является болельщиком команды «Чикаго Уайт Сокс».

Заявления Трампа усугубили его прежние напряжённые отношения с Папой. Ранее президент США также критиковал Папу за его критику войны против Ирана и его позиции по иммиграции и социальным вопросам, заявив, что не хочет иметь Папу, который считает, что Иран может получить ядерное оружие. Трамп также критиковал противодействие Папы некоторым политикам администрации США, включая военные и иммиграционные меры.

В ответ Папа Лев ранее заявил, что не боится администрации Трампа и продолжит откровенно говорить о посланиях Евангелия и гуманитарных вопросах. Его встреча с Брэндоном Джонсоном в Ватикане была в основном сосредоточена на таких темах, как социальная справедливость, иммиграция, поддержка уязвимых слоёв населения и гуманитарное сотрудничество.

Мэр Чикаго в ответ на заявления Трампа заявил, что жители Чикаго устали от «войны» Трампа против Ирана, и что его политика делает жизнь рабочих семей более трудной.

Your Comment

You are replying to: .
captcha