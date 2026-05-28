Трамп пригрозил Оману атакой из-за Ормузского пролива

28 мая 2026 - 10:09
Source: ABNA
Президент США, который оказался в безвыходном положении из-за закрытия Ормузского пролива, на этот раз пригрозил султанату Оман, заявив, что если он попытается воспрепятствовать свободному проходу через этот водный путь, то станет целью для удара.

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на телеканал «CNN Arabic», президент США Дональд Трамп, заявив, что «Ормузский пролив будет открыт для всех», утверждал, что Америка обеспечит его защиту.

Он продолжил: Открытость Ормузского пролива является частью текущих переговоров с Ираном.

Трамп также предупредил о роли Омана в этом вопросе и сказал: Оман будет вести себя как любая другая страна, в противном случае нам придётся его «взорвать».

Отвечая на вопрос о возможности того, что он согласится на краткосрочное соглашение, которое позволило бы Ирану и Оману управлять этим жизненно важным проходом, он также сказал: Нет, этот пролив будет открыт для всех.

Президент США заявил: Никто не будет контролировать международные воды. Мы обеспечиваем их безопасность, но ни одна из сторон не возьмёт под контроль.

