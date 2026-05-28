«Исламский джихад»: Убийство шахеда Авды — нарушение перемирия и продолжение преступлений Израиля

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на палестинское агентство «Шихаб», палестинское движение «Исламский джихад» в своём заявлении выразило соболезнования палестинскому народу, исламским и арабским нациям в связи с мученической смертью «Мухаммеда Авды», известного как «Абу Амр», одного из выдающихся командиров бригад шахеда Изз ад-Дина аль-Кассама, и назвало его убийство «мстительным и трусливым» преступлением со стороны сионистского режима.

«Исламский джихад» заявил, что это убийство, совершённое армией сионистского режима, является явным нарушением соглашения о перемирии в Газе и полным пренебрежением ко всем договорённостям и обязательствам.

Движение подчеркнуло: Продолжение политики убийств, нападений на безопасные жилые районы и истребления населения Газы со стороны сионистского режима противоречит обязательствам, данным посредникам, и нарушает все гуманитарные и моральные нормы — действия, совершаемые при полной поддержке и участии правительства США.

«Исламский джихад» также заявил: Кровь мучеников палестинского народа лишь укрепит решимость нации и сопротивления отстаивать свои права, а кровь командиров и моджахедов послужит топливом для усиления воли сопротивления и продолжения пути противостояния оккупантам, ибо сионистский режим не понимает никакого языка, кроме языка силы.

Движение далее выразило соболезнования бригадам аль-Кассама, движению ХАМАС, их лидерам, членам, моджахедам и сторонникам в связи с мученической смертью шахеда Авды, и подчеркнуло, что преступления сионистского режима лишь увеличат стойкость и устойчивость сил сопротивления и обойдутся оккупантам ещё дороже.