По сообщению агентства Абна, государственный долг США с момента начала незаконного вторжения Вашингтона и сионистского режима на территорию Ирана увеличился более чем на 406.5 миллиарда долларов.

Согласно заявлению этого СМИ, на основе данных, опубликованных Министерством финансов США, государственный долг страны вырос с 38.77 триллиона долларов 27 февраля (за день до начала вторжения в Тегеран) до 39.18 триллиона долларов 30 мая (сегодня, в субботу).

С другой стороны, информационное агентство «РИА Новости» заявило в этой связи: этот отчёт также показывает, что правительство США до сих пор не опубликовало полной информации о реальной стоимости операций против Ирана и их влиянии на государственный долг страны.

Следует отметить, что американская газета «Нью-Йорк Таймс» недавно в своём репортаже заявила, что кризис превышения долга США над объёмом экономики этой страны больше не является просто финансовым кризисом, а превратился в кризис психологической и политической нормализации, сопровождающийся хроническим дефицитом бюджета и долгом.

Защитники сокращения дефицита бюджета в последние годы прилагали огромные усилия, чтобы найти способы шокировать политиков и общественность и заставить их серьёзно отнестись к растущему федеральному долгу.