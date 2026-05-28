ХАМАС: Угрозы Израиля против Ливана требуют немедленных действий мирового сообщества

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на телеканал «Аль-Масира», палестинское движение исламского сопротивления (ХАМАС) заявило, что угрозы сионистского режима расширить атаки на южный Ливан являются продолжением политики агрессии и коллективного наказания против народов региона, и это требует от мирового сообщества немедленной реакции.

ХАМАС в этом заявлении вновь подтвердил свою полную солидарность с Ливаном, его народом и сопротивлением, подчеркнув право жителей южного Ливана противостоять оккупации и защищать свою землю и суверенитет.

Движение также призвало Лигу арабских государств, Организацию исламского сотрудничества и мировое сообщество принять меры для немедленного прекращения повторяющихся агрессий сионистского режима против Ливана.

ХАМАС далее заявил: Мировое сообщество должно выполнить свои политические и гуманитарные обязанности и положить конец агрессивной политике, которую сионистский режим проводит против мусульманских народов.